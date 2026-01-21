Avskedet från Hammarby: ”Lite hårt att göra det”

Simon Strand lämnade Hammarby mot sin vilja.

För FD berättar ytterbacken om besvikelsen.

– Vi hade möten om förlängning, men det här är fotboll, det sker tvära kast, säger han.

Foto: Bildbyrån

Efter tre år i Hammarby gick Simon Strands kontrakt ut vid årsskiftet.

I december kom beskedet att den grönvita storklubben inte skulle erbjuda Strand ett nytt kontrakt. Sportchef Mikael Hjelmberg meddelade Strand på telefon.

– Han hade mycket att göra och jag stod själv och renoverade lägenheten och hade influensa så jag hade inte velat ta mig tiden och åka till Årsta för ett få ett sådant besked, så det var väl lika bra, säger Strand om telefonsamtalet och fortsätter:

– Men det är väl klart, det var inte jättekul och han (Hjelmberg) var heller inte jättenöjd över situationen att behöva ta det på telefon. Det kanske var lite hårt att göra det men för mig var det mest att jag ville få veta det här tidigare, inte en vecka innan semestern var slut.

”Hammarby kommer alltid ha en plats i mitt hjärta”

Strand meddelar att det fanns planer på en förlängning från Hammarbys håll.

– Vi hade möten om det, men det här är fotboll. Det sker tvära kast. Man vet själv hur branschen fungerar.

Men trots att Strand är besviken över hanteringen känner han ingen bitterhet mot Hammarby.

– Nej Hammarby kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger ytterbacken som kort efter sortin från Bajen i stället gjorde klart med BP i december.

– Det känns bra att komma dit och att förmodligen få spela mer.