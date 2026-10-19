Avslöjar: AIK köper loss 15-årige Dündar från Brage

AIK köper loss löftet Robin Dündar från IK Brage.

Fotbolldirekt kan avslöja att 15-åringen genomgår läkarundersökning i morgon.

Därefter väntas han skriva på ett treårsavtal.

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Robin Dündar, född 2011, är på väg till AIK. Fotbolldirekt kan avslöja att Solnaklubben är överens med Brage om att köpa loss den unga talangen.

I morgon, tisdag, genomgår Dündar läkarundersökning, och om allt går som planerat skriver han sedan på ett treårsavtal med AIK. Han kommer inledningsvis att tillhöra AIK:s U19-lag.

Dündar kom till Brage från Forssa BK i våras, och redan då var flera klubbar intresserade, bland andra Hammarby. Han valde Borlängeklubben och skrev ett akademiavtal.

I slutet av augusti tog han plats i Brages matchtrupp i Superettan för första gången. Han har suttit på bänken i A-laget men har ännu inte gjort debut.