Avslöjar: AIK köper loss 15-årige Dündar från Brage
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AIK köper loss löftet Robin Dündar från IK Brage.
Fotbolldirekt kan avslöja att 15-åringen genomgår läkarundersökning i morgon.
Därefter väntas han skriva på ett treårsavtal.
Robin Dündar, född 2011, är på väg till AIK. Fotbolldirekt kan avslöja att Solnaklubben är överens med Brage om att köpa loss den unga talangen.
I morgon, tisdag, genomgår Dündar läkarundersökning, och om allt går som planerat skriver han sedan på ett treårsavtal med AIK. Han kommer inledningsvis att tillhöra AIK:s U19-lag.
Dündar kom till Brage från Forssa BK i våras, och redan då var flera klubbar intresserade, bland andra Hammarby. Han valde Borlängeklubben och skrev ett akademiavtal.
I slutet av augusti tog han plats i Brages matchtrupp i Superettan för första gången. Han har suttit på bänken i A-laget men har ännu inte gjort debut.
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