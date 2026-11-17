Sveriges startelva till årets sista landskamp mot Polen är klar.

Alieu Badara Njie gör A-landslagsdebut från start.

Avspark i Wrocław är 20.45. Se startelvorna nedan.

Foto: Bildbyrån

Sverige har redan säkrat gruppsegern och uppflyttningen till A-divisionen i Nations League. I kväll avslutas gruppspelet borta mot Polen, och Blågult spelar för att avsluta hösten obesegrat efter fyra segrar och ett oavgjort resultat.

Förbundskaptenen Graham Potter passar på att rotera. Sju spelare kommer in jämfört med segern mot Bosnien och Hercegovina. Störst rubriker gör Alieu Badara Njie, som för första gången är uttagen i A-landslaget och direkt får starta. Även Noel Törnqvist debuterar i mål.

Fokus ligger också på Viktor Gyökeres. Han har gjort mål i åtta raka Nations League-matcher, vilket redan är rekord i turneringen, och i kväll kan han förlänga sviten till nio.

För Polen står mer på spel. Polackerna behöver vinna för att säkert hålla sig kvar i B-divisionen. Annars får de hoppas att Rumänien inte vinner borta mot Bosnien och Hercegovina.

Det är tredje gången på åtta månader som lagen möts. I mars avgjorde Gyökeres playoff-finalen med 3–2 i den 88:e minuten, och i september vann Sverige med 3–1 i Solna.

Polens rekordmålskytt Robert Lewandowski börjar matchen på bänken.

Lagens startelvor

Polen

Abramowicz – Pyrka, Potulski, Bednarek, Kubiak – Zieliński (K), Nowak – Regula, Szymański, Zalewski – Benedyczak.

Sverige

Törnqvist – Beijmo, Lagerbielke, Smith, Stroud – Bernhardsson, Ayari, Larsson, Karlströn, Njie – Gyökeres (K).