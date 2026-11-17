Noel Törnqvist gjorde landslagsdebut i 1–1-matchen mot Polen.

Efter slutsignalen kom känslorna.

– När man har jobbat för någonting sedan man var liten och så får man uppleva det, säger han till Viaplay.

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Noel Törnqvist fick chansen från start när Graham Potter roterade i den avslutande 1–1 Nations League-matchen mot Polen. Efteråt beskriver Como-målvakten debuten som en dröm som gått i uppfyllelse.

– Skönt, otroligt skönt. Det var på slutsignalen som det kom en sådan känslostorm. Du vet, när man har jobbat för någonting sedan man var liten och så får man uppleva det, och så är det klart. Jag fick kämpa för att inte tårarna skulle börja komma. Det känns fortfarande helt overkligt. Så, ja, skönt, säger Törnqvist i Viaplays livesändning efter matchen.

Han lyckades ändå hålla nerverna i schack.

– Det var väl några ögonblick när man tittade ut och bara: ”Oh shit, jag är här.” Men jag lyckades hålla nerverna bra under matchen, tycker jag. Ända sedan jag fick beskedet, som jag sa innan, när ens högsta önskan och högsta dröm går i uppfyllelse, så är det svårt att spela cool. Men jag lyckades helt okej.

Debuten började tungt, med Polens ledningsmål efter 16 minuter.

– Jag tror att det blir lite räknefel, för de var en eller två fria på bortre stolpen, och så blir det en förflyttning och han får till ett bra avslut. Så det var inte så mycket att göra, men det var lite surt att det kom. Men vi kom tillbaka starkt och svarade bra, tycker jag.

Foto: Bildbyrån

Törnqvist om målvaktskonkurrensen

Törnqvist konkurrerar med Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström om platsen i mål, och ingen av dem har velat kalla sig förstaval.

– Jag håller med dem. Jag tycker att vi alla presterar bra. Vi är goda vänner alla tre, så är det inte jag som spelar så önskar jag de två allt det bästa och stöttar dem, och vi stöttar varandra. Det är en fantastisk grupp vi har. Jag tror att jag talar för alla när jag säger att alla självklart vill stå. Det är ingen som säger att de kom hit och inte vill spela. Men vi är en jättebra grupp, så den som spelar stöttar man fullt ut. Och sedan är det upp till Graham vem det blir.

”Han tror att han är så cool”

Inför matchen hade Anthony Elanga skämtat om att Törnqvist har lagets sämsta musiksmak och klädstil. Det tänker inte målvakten låta passera.

– Musiksmaken, jag fattar ingenting. Helt ärligt, jag kan all musik. Jag kan den franska som han brukar köra på. Jag kan afrobeats, när han tror att han är så cool och kommer in och dansar. Så nej, det köper jag inte. Klädstil, absolut inte. Jag tycker själv att jag klär mig skitbra. Han tycker att han är en fashionista, så han kommer där och tror att han är så cool med sina glasögon. Men nej, jag ska bara svinga tillbaka mot honom. Det finns inget annat.