Erling Haaland blev matchhjälte när Norge vände 0–2 till 3–2 mot Danmark på Parken.

Han avgjorde med en straff i den sista minuten.

Därmed är Norge klart för kvartsfinal i Nations League, medan Danmark tvingas kvala.

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Inför derbyt i Köpenhamn stod det klart att vinnaren skulle ta andraplatsen i gruppen och gå till kvartsfinal tillsammans med gruppsegraren Portugal. För Danmark räckte det med oavgjort, medan Norge behövde vinna.

Det började sämre för norrmännen. Rasmus Højlund gav Danmark ledningen i den elfte minuten, och tre minuter senare gjorde Pierre-Emile Højbjerg 2–0.

Men strax före paus reducerade Erling Haaland till 2–1 på passning från Martin Ødegaard, och i den 83:e minuten kvitterade Ødegaard själv.

I matchens sista minut träffade bollen Joachim Andersens arm i straffområdet och efter en VAR-kontroll fick Norge straff, och Haaland satte den säkert bakom Mads Hermansen.

Resultatet innebär att Danmark missar slutspelet och tvingas kvala för att behålla sin plats i A-divisionen.