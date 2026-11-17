Sandvikens IF och Victor Backman går skilda vägar.

Mittfältarens kontrakt går ut och förlängs inte.

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Victor Backman kom till Sandvikens IF från Örebro SK inför säsongen 2025. Det blev 52 tävlingsmatcher och fyra mål för klubben.

Backman har gjort sig känd för att kliva fram i viktiga lägen. Under fjolåret avgjorde han de viktiga streckmatcherna mot just Örebro och Trelleborg, och i september stod han för ett mål och en assist när Sandviken vände 0–2 till 4–2 hemma mot sin förra klubb Örebro.

Nu går kontraktet ut, och han lämnar klubben.

”Det har varit två lärorika och roliga år i Sandviken som jag bär med mig. Tack till alla fina människor jag har träffat och tack till er supportrar som stöttat oss. Stort lycka till nästa säsong!”, säger Backman på klubbens hemsida.