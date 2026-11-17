Dejan Kulusevski var nära att göra mål i sitt inhopp mot Polen.

Tottenhamstjärnan ser stora framsteg efter två år borta från landslaget.

– Jag ska vara jätteglad att jag är här, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Dejan Kulusevski byttes in i den 64:e minuten när Sverige spelade 1–1 mot Polen. Han fick ett jätteläge själv och spelade fram till ett av Hugo Larssons stora lägen. Efteråt var han nöjd, både med laget och med sig själv.

– Ganska bra insats och mycket chanser, speciellt i andra halvlek. Jag tycker att vi dominerade dem i andra halvlek, så det var ändå en positiv match, säger Kulusevski i Viaplays livesändning efter matchen.

– Jättekul att komma in, och jättebra. Nära att göra mål och sedan en framspelning till Hugo. Så jättebra, det är en bra signal när chanserna börjar komma, och sådana passningar. Det är någonting jättepositivt.

Kulusevski gjorde sin första landskamp på nästan två år när han hoppade in mot Bosnien och Hercegovina i lördags. Han är nöjd med hela samlingen.

– Om man tänker på hela samlingen så har den varit otroligt positiv. Jag var borta i två år, och det blev en jättebra träningsvecka, ett helt okej inhopp mot Bosnien och sedan ett bra inhopp i dag. Så om man tänker logiskt har det varit helt fantastiskt.

Foto: Bildbyrån

Han bryr sig inte heller om eventuell kritik.

– Jag har inte hört någon kritik från någon, faktiskt. Men jag förstår om folk vill prata, för det är deras jobb, och de kan bara bedöma utifrån det de ser. Men det de ser betyder inte att de vet hela sanningen. Som jag sa, om jag hade gjort ett mål i dag eller den assist som jag var nära att göra, då hade de plötsligt sagt att Dejan Kulusevski var helt otrolig. Så det är inget man ska ta för allvarligt på.

Efter den långa knäskadan tar han inget för givet.

– Det är ett mirakel att jag är här. Man ska vara jätteglad att jag är här. Att få gå ut och spela och göra skillnad är inget jag tar för givet, så jag är jätteglad.