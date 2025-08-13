AVSLÖJAR: Båda visar intresse för förlängning 

Rasmus Schüller gör sin sjätte säsong i Djurgården och med dubbla skador sedan förra sommaren så ser finländaren nytänd ut.

Nu öppnar båda parter för en förlängning.

I derbyt senast mot AIK var han en av planens bästa och visade att han alltjämnt har allsvensk toppklass i sig.

Med ett utgående kontrakt ser nu den 34-årige Rasmus Schüller ut att ha stärka sin förhandlingssits.

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om att Djurgården kan öppna för en förlängning med ett annat namn som Marcus Danielson.

Enligt FD:s källor så kan nu även Schüller få bud om en förlängning.

Under gårdagens träning träffade FD finländaren och han visar själv intresse för ett sjunde år i Dif:s kostym.

– Det är en grej mellan mig och Bosse och Djurgården men vi har en dialog, berättar finländaren för FotbollDirekt.

– I slutändan är det Djurgården som äger frågan. Jag är 34 år gammal, men känner mig i bra form, säger han och konstaterar att samtal om ett nytt kontrakt tidigare varit på gång:

– Senast jag diskuterade med Bosse hade jag precis kommit tillbaka från två månaders skada. Då var fokus att börja prestera, komma i gång igen. Sedan har det varit en intensiv period men båda är rätt nöjda med att sitta lugnt i båten, det är ju ingen stress.

Hur ser du på din insats i derbyt? Du ser nytänd ut?

– Sista halvtimmen gick vi ner oss, även jag. Då blev jag utbytt i 75:e minuten, men jag var nyttig för laget i en timme.

Vi har inte sett dig så bra som nu sedan innan den svåra skadan förra våren (2024). Din kommentar?

– Jag tyckte jag var väldigt bra innan min skada i baksidan mot Sirius i andra omgången nu i år också. Jag var bra i matcherna mot Pafos och i premiären mot Malmö och jag kände att formen var bra – men sedan hann jag inte visa upp det.