AVSLÖJAR: Beslutet som kan öppna för en AIK-comeback 

Robin Quaison, 32, har klart med en ny klubb och har presenterats för Gulf United i Förenade Arabemiraten.

Men enligt vad FD erfar så handlar det enbart om ett korttidskontrakt – en lösning som trots allt kan öppna för en comeback till AIK i sommar.

Foto: Bildbyrån

Robin Quaison gjordes för några veckor sedan aktuell för AIK efter uppgifter från både FotbollDirekt och Expressen. FD har även rapporterat om att den 32-årige stjärnan vore beredd att gå ner i löneanspråk för ett ekonomiskt pressat AIK.

Efter sejourer i Al-Ettifaq (Saudiarabien) och i grekiska Aris så är han nu sedan en tid klar för spel i Dubai-klubben Gulf FC.

Men frågan är hur länge Quaison stannar i Förenade Arabemiratens andraliga?

Enligt FotbollDirekts uppgifter så valde han att att ta beslut om att endast skriva ett korttidskontrakt säsongen ut. Det betyder att det går ut i slutet av maj och skulle kunna öppna för en comeback i AIK i sommarens fönster.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så har han hoppats på ett bud från AIK i vinter – men utan att det har hänt något.