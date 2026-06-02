NORDQVIST: Han är bäst lämpad att ta över Bajen

Kalle Karlsson ryktas vara dead man walking i Hammarby. Tråkigt tycker jag, jag gillar både hans spelfilosofi och hur han är som person.

Men skulle Karlsson sparkas under VM-uppehållet känns Henrik Rydström eller Per Mathias Högmo bäst lämpad. Jag röstar på erfarne norrmannen.

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Det som inledde så bra har gått allt mer utför mot slutet.

Kalle Karlsson såg snabbt till att ingen saknade Kim Hellberg. Direkt till cupfinal efter att ha slagit ut såväl Djurgården som Sirius i slutspelet och väl i allsvenska premiären slaktades regerande mästarna Mjällby med 3-0.

Men nu går Hammarby på ledighet på tråkigast tänkbara vis. Tre raka torsk med plumpar i Göteborg mot först Gais och därefter BK Häcken – och så mitt emellan dessa två fighter en fullständigt bedrövlig andra halvlek mot AIK vilket resulterade i första hemmaförlusten mot Gnaget på sex år.

Redan innan söndagens möte med BK Häcken var Karlsson hårt ansatt, det var han även efter cupfinalförlusten mot Mjällby i mitten av maj (men det tystades sedan snabbt ner efter 4-1 hemma mot MFF ett par dagar senare).

Kollega Mattias Eckerman med god insyn i Hammarby sa tidigare i dag i Allsvenskan Direkt att viktiga grönvita namn i spelartruppen tappat förtroendet för Karlsson – och det är sällan ett bra tecken.

Nu slog sportchef Mikael Hjelmberg ner att det skulle vara så, men samtidigt är ju Hjelmbergs svar på följdfrågan om Karlsson kommer leda laget efter sommaruppehållet ett svar som inte osar fullt förtroende från ledningen heller.

”Vi sitter med en utvärdering som pågår”, skrev Hjelmberg i ett sms till kollega Tor Sundberg.

Nej det här skriker ny tränare efter VM-uppehållet och som jag nämnde i ingressen tycker jag det känns tråkigt. Kalle Karlsson är en väldigt fin människa. Alltid intressanta svar och diskussioner efter träningar och matcher, han förstår medias roll och varför det skrivs som det görs. Men det här är ju heller ingen tävling i vem som är bäst i media, det handlar om att vinna – och jag har alltid vara ett fan av honom även som tränare. Karlsson gjorde stordåd med VSK. Visst, de åkte ur sin första allsvenska säsong sedan 1997 för två år sedan, men fotbollen som spelades var glimrande och bland annat svenska mästarna Malmö FF och dess fixstjärna Hugo Bolin var smått golvad av nykomlingen den säsongen: ”Om man kollar på dubbelmötena mot dem är de bland de bästa lagen vi mött i år. Jag tycker det är helt sjukt att de ligger sist i tabellen”, sa Bolin till FotbollDirekt i oktober 2024.

Karlsson spåddes lämna efter degraderingen, men rakryggad blev han kvar och tog tillbaka VSK till allsvenskan direkt innan han skrev på för Hammarby. Hans spelfilosofi har alltid varit offensivt inriktad, det är kul att kolla på Karlssons fotboll.

Om han skulle få sparken röstar jag för Henrik Rydström eller allra helst Per Mathias Högmo.

Den sistnämnde tog över ett hopplöst Djurgården våren 2013 och blev snabbt ”Per Messias” så som han omvandlade ett degraderingshotat Dif till seriens formstarkaste lag därefter.

2022 vann norrmannen SM-guld med BK Häcken och han kan konsten att snabbt få i ordning på ett lag i spillror. Nu ligger Hammarby fortsatt bra till i allsvenskan, de är trots allt fyra i tabellen och kan absolut spela Europafotboll även nästa år (kval i sommar också som blir superviktigt). Högmo fick nyligen sparken av bulgariska bjässen Ludogorets och därmed är det ett bra läge att plocka 66-åringen som efter succén i Djurgården var norsk förbundskapten under tre år. Meriterna är på Högmos sida.

Henrik Rydström har å sin sida två SM-guld med MFF och gjorde det bra såväl i Kalmar FF som i IK Sirius. Sejouren i USA efter att han i fjol sparkades från MFF blev däremot inte lika lyckad. 13 poäng på 14 matcher blev droppen för Columbus Crew som i maj månad valde att göra sig av med Rydström.

Jag tror Högmo kan få ännu snabbare effekt på Bajen än vad Rydström kan – och med tanke på att Hammarby drömmer om sitt första Europagruppspel behövs det bli effekt direkt efter VM-uppehållet.