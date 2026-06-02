Uppgifter: Västerås SK värvar Madiou Keita

Västerås SK förstärker truppen med mittbacken Madiou Keita. Enligt uppgifter till Expressen är parterna överens om ett avtal och affären väntas bli officiell efter genomförd läkarundersökning.

Keita spelade under förra säsongen i superettan med Örgryte IS, där han noterades för nio matcher under sin utlåning från franska AJ Auxerre.



Efter sejouren i Göteborg återvände han till sin moderklubb innan flytten gick vidare till Belgien under sommaren. I belgiska RWDM Brussels har 22-åringen spelat 14 matcher i Challenger Pro League, landets näst högsta division.



Nu ser han ut att återvända till svensk fotboll och ansluta till Västerås SK.