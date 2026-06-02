Öppnar upp om planerade läggmatchen: ”Det var kulmen”

När Andreas Brännström tränade AIK fick han information om att tre spelare i hans lag planerade att förlora en match.

Nu talar den före detta ”Gnaget”-tränaren ut.

– Det är som en strulig tonåring: man har sett tecken innan det sker, säger han i programmet Expressen Fotboll.

Under gårdagen gjorde uppgifter från Fotbollskanalens reporter Andreas Sundberg, via boken ”Fotbollsagenterna”, gällande att tre spelare i AIK planerade att förlora en match medvetet för att få den dåvarande tränaren Andreas Brännström sparkad.

Detta var även information som Brännström själv nåddes av inför matchen.

I dag, tisdag, talar den före detta allsvenska tränaren ut om den uppmärksammade händelsen 2023.

– Det var ju… det kom inte från noll. Det är som en strulig tonåring: man har sett tecken innan det sker. Saker hände hela tiden men det här var kulmen, säger Brännström i programmet Expressen Fotboll.

”Jag rapporterade det till mina överordnade”

Brännström fick sedan frågan om hur han hanterade den information han nåddes av.

– Det beror på vilket mandat man har. Jag är van vid ganska stort mandat men hade ett ganska litet här. Jag rapporterade det till mina överordnade. Jag lade det egentligen på dem. ”Så här är det, ni får höra er för själva”.

Vidare berättar ”Brännan” att det var första gången någonsin i sin tränarkarriär som han har varit med om någonting liknande.

– Inte så genomtänkt, nej. Att ”tappa omklädningsrummet” brukar man prata om. En stark personlighet som inte spelar, får med sig några andra och så blir det ett litet gäng. Men det är ganska många hopp därifrån till det här, säger han.

