AVSLÖJAR: Bud på gång – jämförs med Gais-stjärnan

IFK Göteborgs akademi fortsätter att ge effekt.

Nu är det Lorent Zhara som får allt mer utländskt intresse.

Blåvitt står emellertid inte passivt och enligt FD:s uppgifter är nu ett kontrakt på gång till 15-åringen.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

I förra veckan rapporterade FotbollDirekt om att IFK Göteborg hade skrivit kontrakt med ett 16-årigt akademinamn.

Lägg därtill hur yngre nya killar under året har släppts fram i a-laget; som Benjamin Brantlind, Noah Tolf och Felix Eriksson.

Och nu står det klart att IFK markerar kring ännu ett ungt prospekt i Lorent Zhara.

Han var ledande i somras för IFK Göteborg i Gothia cup och jämförs stilmässigt med Gais-succen Amin Boudri.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu Blåvitt på väg att erbjuda Zhara ett treårskontrakt.

Det här är en vänsterytter som beskrivs explosiv och snabb – samt lika bra med båda fötterna och extremt avig i man-mot-man.

Enligt vad FD erfar så scoutades han i Gothia i somras av så väl nederländska som tyska klubbar.