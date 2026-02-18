AVSLÖJAR: Blåvitt säkrar upp spännande förvarare 

Rasmus Nåfors Dahlin skriver enligt FotbollDirekts uppgifter ett tvåårskontrakt med IFK Göteborg och lånas även ut till Ljungskile.

Foto: Bildbyrån

Det handlar om ett av IFK Göteborg mest unga spännande försvarsnamn i ytterbacken Rasmus Nåfors Dahlin som nu får ett nytt kontrakt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är det klart och han kommer att lånas ut till Ljungskile. Det hela väntas bli officiellt inom kort.

Dahlin är född 2007 och spelar i juniorlandslaget och är högerback – och fanns även i fjol i Ljungskile.