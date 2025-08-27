AVSLÖJAR: Försökt ta Berg – som inte vill lämna MFF 

Oliver Berg saknar en ordinarie plats men har ändå likväl stått för allt starkare insatser för ett problemtyngt Malmö FF.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har två norska toppklubbar hållit sig framme – men Berg uppges ännu inte vilja ge upp MFF.

Malmö FF har bara släppt iväg ett större namn i årets transferfönster med Nils Zetterström till England.

Frågan är nu om det stannar vid det eller om vi får se en sista minuten-lösning kring Otto Rosengren som också har fått transferrubriker denna sommar.

Ett namn som inte har fått så mycket uppmärksamhet är Oliver Berg och med bara fyra starter så här långt har rimligen hans framtid varit osäker.

Han har varit långtifrån genombrottet i Kalmar FF och den stora uppmärksamheten han fick i Djurgården.

Men enligt FD:s uppgifter så har inte möjligheter saknats för Berg genom att två norska toppklubbar har visat intresse.

31-åringen uppges emellertid ha nobbat möjligheten – tillsammans med att MFF aktar sig för att förlora bredd och ska med det ha krävt mångmiljonbelopp.