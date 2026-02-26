AVSLÖJAR: Hårdnande intresse för Blåvitts förre supertalang 

Hussein Carneil har återvänt från Spanien till Sverige.

FotbollDirekt avslöjade nyligen allsvenskt intresse.

Enligt vad FD erfar så har nu även Brommapojkarna hållit sig framme.

Foto: Bildbyrån

FD kunde under hösten avslöja att Hussein Carneil, efter att ha brutit med IFK Göteborg, var klar för en flytt till Spanien.



Det blev en kortare sejour i spanska Cádiz och nu tyder mer på att Hussein Carneil gör allsvensk comeback.

I förra veckan kom FotbollDirekt med uppgifter om att flera klubbar håller sig framme.

I dag kommer rapporter från Hallandsposten om att Halmstad är ett alternativ och han denna vecka är där och tränar.

Men det stannar inte där.

Enligt vad FD erfar så har även Brommapojkarna hållit sig framme. Enligt uppgifterna så har BP undersökt möjligheter med spelarens representanter.



Carneli spelade 45 matcher för IFK Göteborg.



