AVSLÖJAR: Allsvenskt bud på gång till Carneil

Hussein Carneil har lämnat Spanien.

Kontraktet har brutits och Örgryte har nämnts.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu ett bud på gång från en annan allsvensk klubb.

Han var under flera år ett av IFK Göteborgs mest påpassade unga namn innan han förra hösten lämnade. Hussein Carneil gick då till Cádiz på ett treårskontrakt.

Nu är han klubblös sedan han och den spanska klubben brutit kontraktet i samförstånd och Carneil tränar just nu med den allsvenska nykomlingen Örgryte.

Frågan är hur länge?

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns det nu två andra allsvenska klubbar som visar konkret intresse och överväger att lägga bud. Samtal uppges vara pågående med 22- åringen.

Carneli spelade 45 matcher för IFK Göteborg.



