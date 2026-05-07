Avslöjar oväntade hälsningen: ”Aldrig träffats”

STOCKHOLM. Beskedet om att Malkolm Nilsson Säfqvist lägger skorna på hyllan kom under onsdagen.

Därefter har hälsningar haglat in – bland annat från Gustav Lundgren.

– Jag tror aldrig att vi har träffats, säger målvakten överraskande och glatt på ett soligt Kaknäs.

Malkolm Nilsson Säfqvist kom till Djurgården som andramålvakt bakom Jacob Widell Zetterström inför 2024.

När ”JWZ” lämnade för Derby dryga halvåret senare ersattes förstamålvakten av Jacob Rinne från saudiska Al Fateh.

Men i bortamötet mot Pafos i Conference League för ett dryg år sedan petades Rinne av Nilsson Säfqvist.

Oturligt för Nilsson Säfqvist så skadade han sig direkt på cypriotisk mark – och har aldrig kommit tillbaka efter det.

Under onsdagen kom beskedet att 32-åringen avslutar karriären.

Men redan nu, dagen därpå, fanns han ändå på plats på ett soligt Kaknäs.

– Jag kommer assistera Nikos (Gkoulios, Djurgårdens målvaktstränare) ute på planen. En enkel väg ur spelarkarriären. Jag känner fortfarande att jag har mycket att ge grabbarna. Om det sedan är att vara målvaktstränare, hjälpa Putte (Patrik Eklöf, materialare) eller stå i köket med Malte – det får vi se. Jag har inte hittat rätt väg ännu, det får växa fram. Jag har sökt in till program och kurser till hösten. Jag har ju studerat tidigare och tänker att jag ska slutföra det, så jag har med det resten av livet.

Bosse Andersson fixade jobb med gamla guldhjältarna

Dessutom har hallänningen sedan ett par veckor tillbaka hoppat på jobbet som målvaktstränare i IFK Lidingö.

– Det blev naturligt då jag och familjen flyttat ut dit. Mackan (Markus Karlsson) och Fredrik Stenman har bra connection med Bosse så det var Bosse som satte ihop oss, säger Nilsson Säfqvist om Djurgårdens gamla guldhjältar från tidigt 2000-tal som numera rattar IFK Lidingö innan han fortsätter:

– IFK Lidingö hade en problematik med att en målvaktstränare hade hand om för många lag, så jag kände att det här var ett bra steg att ta för att se om det är något som jag vill hålla på med. Jag är målvaktstränare för herrlaget och P19.

Widell Zetterström är ju fostrad i IFK Lidingö. Vad säger han om att du nu klivit in där?

– Jag vet inte ens om han vet om det… klart vi har kontakt, men jag har inte pratat om det här med någon. Jacob kommer hit nästa vecka och hälsar på, då får vi snacka. Men han hörde av sig i går (efter beskedet om att Nilsson Säfqvist lägger handskarna på hyllan) och vi har en fantastisk relation. Framförallt när han var här men även efter att han flyttade till England.

”Efter att jag fick spela allsvensk fotboll på Örjans Vall var jag ganska nöjd”

Landslagsmålvakten är dock långt ifrån den enda som skickat en hälsning till Nilsson Säfqvist – vissa mer väntade än andra.

– Han ligger kanske nyopererad hemma nu, men Gustav Lundgren hörde av sig. Vi har aldrig mött varandra tidigare. Eller alltså jag har ju spelat i Djurgården när han varit i Gais, men jag tror aldrig att vi träffats. Sedan är Mjällbygubbarna jävligt fina, både Tom Pettersson och Jacob Bergström hörde av sig och jag är så klart jätteglad och tacksam över alla som hört av sig.

Det blev bara fyra matcher i Dif-dressen. Ändå hänger Nilsson Säfqvist inte läpp trots att det kunde ha blivit så mycket mer efter att Jani Honkavaara i den där Pafos-matchen valde att satsa på den 193 centimeter långa målvakten.

– Isak Pettersson petade mig i HBK 2017. Hade jag fått spela då hade jag kanske varit någon annanstans. Det går inte att gå runt och gräma sig över allt, då blir det jävligt tufft. Jag har lärt mig att gå vidare och jag är nöjd över allt jag uppnått i min karriär. Att spela allsvensk fotboll på Örjans Vall var mitt högsta mål som liten. När jag väl fick göra det var jag ganska nöjd. Allt annat var bara bonus.