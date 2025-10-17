Ola Larsson öppnar för att behålla Robert Björknesjö efter succén

Han kom in och krishanterade i Djurgården förra hösten.

Nu gör Roberth Björknesjö ännu en succé i ett länge hårt drabbat Östers IF.

Sportchef Ola Larsson öppnar nu för att förlänga korttidskontraktet.

– Det är klart att vi är intresserade av att diskutera en förlängning, avslöjar Larsson för FotbollDirekt.



Foto: Bildbyrån

Öster har gått från utdömt och sparkandet av Martin Foyston – till ett lyft i bottenstriden.

Nye sportchefen valde att ta in Djurgårdens förre succé Roberth Björknesjö som snabbt har visat att framgångarna förra hösten är mer än tillfälligheter.

Efter bara sex veckor på tränarposten i Växjö så är hoppet stort om ett fortsatt allsvenskt kontrakt. Björknesjö har så här långt endast en förlust på fem matcher i Öster.

Hans sejour i Öster har startat med ett korttidskontrakt till i slutet av november men kanske är han nu på väg att bli mer än en krislösare?

Sportchef Ola Larsson avslöjar nu inför söndagens möte med Elfsborg att en förlängning är högaktuell.



– Vi är otroligt imponerade av Roberths jobb och det är klart att vi är intresserade av att sätta oss ner och diskutera en eventuell förlängning, säger Ola Larsson till FotbollDirekt. – Det är så fint att se hans energi, hur han ser sin omgivning och sina spelare. Hans ledarskap är på riktigt, säger han och förtydligar:

– Nu vet vi inte hur säsongen slutar men det är klart att det är aktuellt i synnerhet om vi klarar det allsvenska kontraktet.

Du, visst är Robert Björknesjö så mycket mer än enbart en krishanterande tränare?

– Verkligen. Det som är så glädjande är att han nu får visa att framgångarna i Djurgården inte var tillfälligheter. Nu gör han det igen och i ett mindre sammanhang. Det hade varit roligt att visa för fotbolls-Sverige att Robban har andra kvaliteter än att enbart på kort sikt få till en stor positiv förändring i en klubb. Han har enormt fina egenskaper att bygga en klubb över tid också, kolla bara vad han gjorde i BP.