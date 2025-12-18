Avslöjar relationen med legendaren: ”Var med när jag köpte min hund”

UPPSALA. Han är bara 22 år gammal.

Men Leo Walta har redan hunnit med att tränas av en av fotbollens största legendarer, Michael Essien.

– Han är väldigt lugn och professionell, säger Sirius-mittfältaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Som 16-åring lämnade Leo Walta tryggheten i Finland bakom sig och flyttade till Danmark i jakten på fotbollsdrömmen. Den unge mittfältstalangen landade i en av Europas mest välmeriterade akademiverksamheter, FC Nordsjaelland, en klubb som har fostrat spelare som Tottenham Hotspurs Mohammed Kudus, svenske landslagsspelaren Daniel Svensson och den tidigare stortalangen Emre Mor.

Det blev starten på en lite oväntad relation för Leo Walta. På Nordsjaellands tränarbänk återfanns den assisterande tränaren Michael Essien, tidigare storspelare i bland annat Chelsea och Real Madrid.

– Han var också min granne. Vi bodde i samma lägenhetshus. Det var faktiskt han som körde mig när jag skulle hämta upp min hund Ricki, när jag köpte honom. Det är ett fint minne. Han har tagit hand om Ricki några gånger när jag har haft matcher, säger Sirius-spelaren.

Hunden Ricki. Foto: Privat

Hur var han?

– Han är väldigt lugn och professionell. Man känner att han var en otrolig spelare. Han pratar inte så mycket, det var mer att han tittade på och kom och pratade individuellt.

Next level

Den ghananske mittfältslegendaren gjorde över 250 matcher för Chelsea mellan 2005 och 2014 och var med och vann två Premier League-titlar (2005/06 och 2009/10). Drygt tio år senare kunde han fortfarande inte hålla sig från att då och då ge sig in på fotbollsplanen och visa var skåpet skulle stå.

– Han spelade kvadraten ibland. Man kunde se vilken touch och blick han hade, berättar Walta.

Essien. Foto: Alamy

Var det ”next level”?

– Ja, man kunde känna det.

”När han blev arg, då blev han riktigt arg”

Leo Walta slog sig aldrig riktigt in i Nordsjaellands A-lag, och under våren 2023 lånades han ut till HB Köge i den danska andraligan. Även där stod en riktig legendar på sidlinjen; Daniel Agger.

– Han var ny som tränare då, men jag gillade honom. Han gjorde bra saker där och vi försökte spela bra fotboll och när vi fick visa upp det såg det riktigt bra ut.

Som spelare utsågs den danske Köge-tränaren till Danmarks bästa både 2007 och 2012 och gjorde över 200 matcher för Liverpool mellan 2006 och 2014.

– Ja, han var mer högljudd (än Essien) men jag tror inte att han var den mest högljudda tränaren man kan ha. Han hade en assisterande tränare, Lars Jacobsen, som var mer den som var mest högljudd, skrattar Walta.

Det känns lite konstigt med tanke på hur Agger var som spelare.

– När han blev arg, då blev han riktigt arg. Då lyssnade alla, säger Walta med ett leende.