Avslöjar: Sirius-talangen på provträning i Bologna

En av Sirius största talanger har väckt intresse i Italien.

Enligt uppgifter till Fotbolldirekt är 15-årige Rio Nyström Berglund på provträning i Bologna.

Yttern tränar med Serie A-klubbens ungdomslag hela veckan.

Foto: Bildbyrån

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Enligt uppgifter till Fotbolldirekt har Rio Nyström Berglund fått en officiell inbjudan till provträning i Bologna. Den 15-årige yttern är på plats hos Serie A-klubben från och med i dag, måndag den 2 november, till och med torsdag den 5 november.

Under besöket tränar han med Bolognas ungdomslag på klubbens träningsanläggning, Centro Tecnico Niccolò Galli.

Nyström Berglund spelar i Sirius akademi och kom dit från Luleå FC. I augusti debuterade han i Sveriges P15-landslag, när Sverige vann båda landskamperna mot Finland, med 4–2 och 3–2.