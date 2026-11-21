Brighton säkrar upp en viktig kugge.

Pascal Gross, 35, har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.



Brighton meddelar på fredagen att Pascal Gross, 35, har förlängt sitt kontrakt med klubben.

Det nya avtalet sträcker sig till juni 2028.

– Vi är väldigt glada över att Pascal har skrivit på ett nytt kontrakt. Vi kan prata om hans många kvaliteter på planen – hans mål, assist och fotbollsintelligens – men han är också en fantastisk ledare i gruppen, säger tränaren Fabian Hürzeler.

Gross har hittills noterats för 299 matcher i Brighton-tröjan.

