Sirius vann mot Djurgården och är nära SM-guldet.

Det kan ha varit Isac Bjerkebos sista hemmamatch

– Om jag får gissa skulle jag tro att det var den sista så då var det väldigt bra avslut, säger han efter matchen.

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Reporter: Arvid Larsson,

Sirius tog emot Djurgården under söndagseftermiddagen. Efter tio minuter av matchen fick Djurgården en straff efter att Castergren fått bollen på handen. Kristian Lien klev fram till straffpunkten men missade mål och alla Djurgårdsfans jublade.

Kort stund innan halvtidsvilan kunde hemmalaget Sirius ta ledningen genom Matthias Nartey. 1–0 stod sig hela matchen och Sirius är därmed serieledare åtmistånde fram till imorgon då tabelltvåan Hammarby spelar.

Isac Bjerkebo var nöjd med segern och att fortsatt ha känning på guldet.

– Riktigt skönt så klart. Det var ingen välspelad match, men tre poäng var det viktigaste.

Imorgon gäller det för Hammarby. Stocksholmslaget har pressen på sig för att kunna fortsätta vara med i striden guldet.

– Ja, jag tror att de känner pressen, men jag säger inte att de inte kan hantera det, men jag tror absolut de känner press, men det är en del av fotboll, säger han och fortsätter:

– Så jag säger inte att de kommer tappa bara för att de har press, men jag tror helt klart de känner det.

Efter matchen fick Sirius tacka hemmasupportarna för sista gången detta år och kanske sista gången för flera spelare.

— Ja, det var väldigt fint att se alla som hejar på oss och när det snöar så står alla kvar ändå. Det var fint att se faktiskt. Så nej, jag var väldigt glad efter.

Var det sista gången?

— Ja, det tror jag.