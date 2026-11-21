STOCKHOLM. Hammarby tog in på ett lyxspa i Skåne under guldjakten.

Men enligt Henrik Rydström var det en lerig gräsplan i Skarpnäck som gav energin.

– Ibland är det inte svårare än att man byter miljö, säger han.

Foto: Bildbyrån

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Inför bortamatchen mot Halmstad visste Hammarby att planen på Örjans vall skulle vara höstlig. Laget, som annars tränar på konstgräs, åkte därför buss till Skarpnäck och tränade på en nästan gyttjig gräsplan.

Hammarbytränaren Henrik Rydström trodde inte att det skulle göra någon skillnad.

– Det hade inte jag trott skulle ge någon energi till gruppen. Vi visste att Örjans vall skulle vara dålig, eller kanske höstlig. Sedan kom vi ut på den, och vissa unga spelare har inte varit så mycket på gräs, och så blev det också en liten energikick, säger Rydström efter Hammarbys träning i fredags.

Sedan dess har Hammarby kommit ikapp Sirius i toppen. Enligt Rydström gav Skarpnäck mer än lyxspat i Skåne.

– Jag är inte säker på vad spelarna tycker. Vi åkte dit en gång till, och då sa Nahir: ”Ah fan, vi kanske ska vara här fler gånger.” Jag hade gärna varit där fler gånger, men det blev för gyttjigt andra gången. Nej, men det var mer att det ibland inte är svårare än att man byter miljö. Vi åkte i väg, och då hade vi ju Halmstad. Och sedan bara känslan av att det är gräs, att bollen rör sig lite annorlunda, någon halkade så vi kunde skratta åt det.

Hammarby har fina förutsättningar på konstgräset på Årsta, men just därför fascineras han.

– Det är det som är så fascinerande med det här och hur grupper fungerar. Nu var det ju jag som kände att det blev någon form av liten energikick där, men man vet inte. Jag var lite orolig innan, ska vi åka buss dit, och det var lite låg energi någon dag innan, för vi hade ju mött Djurgården. De har ju inte tränat på gräs innan, om vi ska fjanta oss lite. Så det blev i stället något positivt. Sedan var vi i Åkeshov, och då var det lite skolungdomar där, så vi fick lite energi av det.

Vem var det som halkade?

– Jag tror att det var Montader Madjed och det är en annan grej, de vet ju knappt hur man spelar med skruvdobbar.

På måndag tar Hammarby emot IFK Göteborg klockan 19.00.

Reporter: Emil Annetorp