Rosengårds tid i damallsvenskan ser ut att vara över.

Konkurshotade KIF Örebro vann dubbelmötet.

Foto: Bildbyrån

Rosengård har haft en tuff säsong i damallsvenskan och tvingades till kval för att hålla sig kvar i damallsvenskan. Deras motstånd blev KIF Örebro som kon trea i elitettan efter jätterysare i sista omgången.

Örebro vann första matchen på hemmaplan och kunde även säkra segern under söndagen i Malmö.

Det innebär att Rosengård åker ur damallsvenskan och KIF Örebro tar deras plats. Men eftersom KIF Örebro är konkurshotat är det oklart om klubben kommer finnas kvar och om de måste dra sig ur kommer Rosengård åter igen få spela i damallsvenskan nästa år. Så hur det kommer bli återstår att se.