Sirius tog emot Djurgården under söndagen.

Hemmalaget vann med 1–0 och är därmed serieledare.

Sirius och Djurgården möttes under söndagen. Sirius vann med 1–0 och tog tillbaka serieledningen. Djurgården fick däremot chans att ta ledningen tidigt i matchen genom en straff men som bortalaget missade.

NU har Uppsalalaget satt press på Hammarby som under morgondagen möter IFK Göteborg på hemmaplan. Där krävs en seger för att vara kvar i guldstriden.