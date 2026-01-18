Avslöjar vännens ord: ”Tar aldrig slut – det blir för mycket”

Fem år i Mjällby, ett SM-guld och vänner för livet.

Nu lämnar guldhjälten Herman Johansson – med delade känslor.

– Man vill ju vara där och gnugga med gubbarna, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

✔️ Läs också: Dramat bakom MLS-flytten – i möte dagen innan landslagsdebuten!

Tiden i Mjällby har nått sitt slut. I veckan har Herman Johansson, 28, tagit farväl av sina forna lagkamrater, packat resväskorna och dragit till USA, Texas och MLS-klubben FC Dallas.

Trots att den 28-åriga succéspelaren och svenska landslagsdebutanten har fått igenom flytten till drömligan MLS lämnar han mästarklubben Maif med delade känslor.

– Det är verkligen vemodigt, även om jag ser att de drar i gång försäsongen nu och jag vet hur jävla hemskt det är. Man vill ju vara där och gnugga med gubbarna. Det är nollgradigt, blåser och regnar, men man har byggt en gemenskap i det där regnet. Det är väldigt vemodigt, säger han.

Vad kommer du sakna mest?

– Det är personerna. Det är vännerna. Vi hänger mycket vid sidan av planen och hittar på saker. Det är så jäkla roligt att komma dit varje dag. Det bara skämtas och det är ingen som tar sig på allvar, alla bara kör. Det har varit lättsamt och jävligt roliga år där nere.

”Vi har verkligen ett samband nu”

Herman Johansson anslöt till Mjällby från Sandvikens IF för fem år sedan. Totalt blev det över 130 matcher i Maif-tröjan och tiden i Sölvesborg fick krönas med ytterspringarens och klubbens allra första SM-guld.

– Man tror knappt att det är sant att det blev som det blev. Men jag är bara så tacksam över att det blev så. Vilket jävla kapitel! Det är nästan så att den sportsliga delen är skit samma för mig. Det är mer att jag bara tycker att det är så roligt med alla gubbar. Nu har vi verkligen ett samband, säger han och fortsätter:

Tom Pettersson och Herman Johansson. Foto: Bildbyrån

– Jag pratade med Tom Pettersson om hur mycket vi har gemensamt nu. Jag och min tjej gifte oss den tredje januari, och det är hans bröllopsdag också. Han sa ”Nej, det tar aldrig slut. Vi delar på så jävla mycket grejer redan. Vi har delat på hela SM-guldet och nu ska vi dela bröllopsdag också. Det blir för mycket”. Det blir något att dela med alla de som har varit med i alla år. Det är det som är det roligaste nästan.

”Fotboll har inte alltid varit självklart”

Året 2025 blev ett år som kommer att sitta kvar länge i minnet för kantspringaren Herman Johansson. SM-guld med Mjällby, debut i det svenska landslaget i VM-kvalmatchen mot Slovenien, nominerad till både årets försvarare och årets spelare i allsvenskan 2025, och sonen Levis första år i livet.

– Det är sjukt. Det är helt sanslöst, säger han med ett litet skratt.

Men fotbollen har inte alltid varit självklar för Örnsköldsvik-sonen.

– Att jag är där jag är nu är sanslöst med tanke på förutsättningarna och hur vägen har sett ut. Fotboll har inte alltid varit självklart för mig. Sedan har det blivit mer seriöst under de senaste åren och då har jag tagit den chansen och gjort det jag har kunnat. Det har blivit helt okej i alla fall.