AVSLÖJAR: Vasic har klarat Bajens läkarundersökning

Nikola Vasic uppgavs som aktuell för Hammarby för en vecka sedan.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Bajen har läkarundersökt Vasic med 100-procentigt resultat.

Det är snabba ryck kring Hammarby just nu mellan allsvensk vardag och internationellt spel, samt rykten om spelaraffärer.

Ett namn som kom upp för någon vecka sedan är fjolårets allsvenske skyttekung Nikola Vasic.

Fotbollskanalen och programmet Tuttosvenskan var först med uppgifterna.

Därefter har FotbollDirekt rapporterat att han väntas göra matchcomeback inom 2-3 veckor.

Enligt nya uppgifter till FD denna fredag så står det nu klart att Vasic har läkarundersökts av Bajen – och det med 100-procentigt resultat.

Nu uppges en inledande dialog finnas mellan parterna – men än så länge utan att ett bud har presenterats.

Nikola Vasic har inte spelat en match på nio månader men hans resumé är starkt med tanke på allsvenska skytteligatiteln i fjol på 17 mål.

Redan då uppgavs Hammarby ha funnits med i bilden. Kontakter var pågående när det small för anfallaren i den sista omgången och allt gick om intet.

I den sista matchen var dock olyckan framme då Vasic drog korsbandet och sedan dess har det inte blivit något framträdanden.