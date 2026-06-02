Danska stjärnan osäker inför mötet med Sverige

Danmark riskerar att få klara sig utan lagkaptenen Pernille Harder i fredagens VM-kvalmatch mot Sverige.

Anfallsstjärnan dras med en muskelskada och kan missa gruppfinalen.

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Danmarks lagkapten och anfallsstjärna Pernille Harder är osäker till spel inför fredagens viktiga VM-kvalmatch mot Sverige.

33-åringen har startat samtliga fyra kvalmatcher hittills och bidragit med två mål, men en muskelskada sätter nu frågetecken kring hennes medverkan.

– Det är inte en allvarlig skada, men tajmingen är inte så bra. Vi tar inga risker så att jag förvärrar skadan och blir borta under en längre tid, säger Harder.

Danmark har sedan tidigare också drabbats av andra tunga avbräck. Nyckelspelarna Janni Thomsen och Stine Sandbech står redan klara som frånvarande inför mötet med Sverige.

Inför gruppfinalen toppar Danmark kvalgruppen på åtta poäng, medan Sverige jagar tätt bakom på sju.