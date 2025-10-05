Ayaris ilska: ”Totalkrasch av oss – ska inte gå”
SOLNA. AIK släppte in tre mål inom loppet av tolv minuter hemma mot hopplösa jumbon IFK Värnamo.
Efter förlusten är Taha Ayari fly förbannad.
– En totalkrasch av oss som lag, det här är inte acceptabelt, säger mittfältaren i den mixade zonen.
De har legat i toppskiktet av allsvenskan hela säsongen, men nu kan AIK förlora sin Europaplats.
För med fyra omgångar kvar är laget nu plötsligt utanför topp 3.
Gais vann i går mot Norrköping och satte därmed press på Gnaget inför mötet med IFK Värnamo i dag.
Trots att Gais tog över tredjeplatsen under gårdagskvällen skulle väl ändå AIK nu besegra Värnamo som redan mer eller mindre är klara för superettan? Men nej, i stället gjorde smålänningarna tre mål mellan minut 15 och 27 i första halvlek.
– Det ska inte gå. Egentligen ska det inte gå, men nu blev det så, säger Taha Ayari efteråt som byttes in tidigt i första halvlek och som sedan i andra halvlek byttes ut.
– Men jag kom in så tidigt så att det kändes som att jag startade. Jag kom in i ett kritiskt läge, gjorde allt jag kunde, sprang så mycket som jag kunde. Han (Mikkjal Thomassen) tog ut mig sen, det är sådant som händer.
Även om AIK i andra halvlek reducerade två gånger om och därmed snyggade till siffrorna rejält blev det förlust med 3-2 och laget buades ut kraftigt såväl under match som vid slutsignal.
– Jag förstår supportrarna, vi var inte tillräckligt bra. Så ja, jag förstår deras frustration, säger den unge mittfältaren som är starkt kritiskt till sitt lags insats.
– En totalkrasch av oss som lag, det här är inte acceptabelt.
Är du orolig över att ni ska missa Europa?
– Nej orolig är jag inte, vi tar bara match för match.
