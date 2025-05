Bahouis svar på Gol dell’ex-frågan: ”Hade förmodligen inte firat”

Under söndagen ställdes en spelare med 180 matcher för AIK – mot AIK.

Detta i form av Nabil Bahoui som sedan i slutet av mars spelar för IF Brommapojkarna.

– Det finns en historia bakom och det kan man inte sticka under stolen med, säger han efter matchen.



* Nabil Bahoui möter upp den samlade mediakåren i den mixade zonen på Grimsta IP.



Hur var det här då? Att spela mot AIK?

– Speciellt så klart. Jag känner nästan hela laget och fick mycket frågor om det innan och så. Jag visste inte hur jag skulle svara tills efter matchen, men under matchen var det bara att köra. Det var hur vanligt som helst. Innan och efter var det lite speciellt faktiskt, säger Bahoui.



Även om det var hans BP som stod för värdskapet i matchen var det bortasupportrarna som hördes klart mest. Det menar anfallaren med 66 mål i AIK är en speciell känsla även det.



– Jo, men vi vet att vi i BP inte har jättemycket fans direkt. Såklart är det alltid speciellt när framförallt AIK hälsar på men också när andra kommer hit. Det är kul för både klubben och för oss spelare.



Matchen spelades till en början med 34-åringen på bänken, fram till den 69:e minuten då han byttes in till jubel från så gott som hela arenan.



– Det finns ju historia bakom och det kan man inte sticka under stolen med. Jag hade såklart velat lira hela matchen men ibland får man respektera processen. Tränarna har bättre koll än mig så man får ta vara på de minuterna man får.



Ser man till skillnaderna mellan det AIK som Nabil Bahoui, under sin andra vända, representerade mellan 2019 och 2022 jämfört med dagens lag pekar han ut en stor skillnad.



– Jag skulle säga att på min tid stod backlinjen mellan straffpunkten och mållinjen… Det var väldigt lågt. Nu är det framme mycket högre och det är ett steg framåt tycker jag i processen på att bli mer framåtlutande. De ligger ju där uppe av en anledning och jag har respekt för att de vinner matcher på sitt sätt och så har det varit ganska länge nu.



Det var inte heller långt ifrån att 34-åringen nätade mot sin gamla klubb när de jagade en kvittering mot AIK:s tio spelare.



– Med lite mer rytm, lite mer minuter i bagaget kanske de hade suttit. Det har varit en utmaning sedan jag kom hit, nästan tre-fyra år utan konstgräs och så går man ut på den här hårda planen. Vi tränar förmodligen hårdast i ligan, vi springer mest och vi har förmodligen hårdast plan. Den kombinationen har inte varit det bästa för mig men jag respekterar processen. Jag vill spela mer och jag tror att alla vet det men jag tar det steg för steg.



Om Nabil Bahoui skulle ha gjort mål mot sin gamla klubb ställer sig nog många frågan till hur hans reaktion hade varit. Även om han var nära kommer frågan inte att få något svar denna gång.



– Det är nog den frågan jag har fått mest sedan jag flyttade hem, ”hur ska du reagera när du gör mål mot AIK”. Tyvärr grabbar, jag kommer inte kunna svara på det den här gången i alla fall. Men, jag hade förmodligen inte firat i och med historian. Det finns för mycket historia och för mycket siffror bakom så det skulle jag inte gjort.

”Jag, alltså jag Nabil, tycker att jag borde få spela mer”

Hur mår kroppen din nu?

– Jo, mycket bättre nu och jag har varit här i två månader. Från att gå utan lag i förmodligen sex-sju månader till att direkt gå in i laget som tränar hårdast på hårdast gräs, det var en utmaning. Jag känner att jag nu, de senaste veckorna, har kommit ikapp gubbarna. Jag tycker, alltså jag Nabil, tycker att jag borde få spela mer. Men som sagt, tränarna har det här GPS, HSR som är inne nu och man får respektera det och följa instruktionerna.



Vad säger GPS:en då menar du?

– Nej, HSR. Det är någon ny grej som jag har fått jobba på, high speed runs. Nya Bodø/Glimt och en ny grej i fotbollen. Det har varit min största utmaning.



När Nabil Bahoui nu har kommit ikapp ”gubbarna” och lärt sig vad high speed runs innebär återstår det två allsvenska matcher för BP innan sommaruppehållet. Därefter går 34-åringens korttidskontrakt ut och framtiden är såldes oviss.



– Det går ut den 30:e juni va? Planen var att komma hit, känna på grabbarna, klubben och kanske lämna dörren öppen för en till flytt eller så. Jag är framförallt öppen för att stanna i och med att familjen vill stanna och sonen börjar i skolan till sommaren. Vi får se hur det blir, jag gör mitt bästa på träning så får vi se hur det blir sedan är det upp till klubben.



Vad gäller diskussionen med klubben, och kring hans speltid, menar Bahoui att han har förståelse för att hans minuter inte är maxade. Även om han gärna hade fått känna på de allsvenska mattorna lite mer.



– Nu är vi tillbaka i de här termerna men jag förstår ju att vi är ett lag som förmodligen har mest xG och skott på mål så jag förstår att vi har någonting på gång. Sedan gäller det att få in den här bollen i nätet och det är där jag egentligen skulle vara om jag fick visa lite mer. Men, som sagt, de har siffror och jag respekterar processen. Förhoppningvis är jag redo för 90 snart, avslutar Bahoui.