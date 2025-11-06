ÅRSTA. Han kom in som ett prestigeförvärv.

Men ännu har Noah Persson, 22, inte gjort en minut för Hammarby.

– Han kommer med största sannolikhet göra minuter mot Elfsborg, säger Kim Hellberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var på transferfönstrets sista dag i somras som Hammarby värvade den 22-åriga ytterbacken Noah Persson som en ersättare till Shaquille Pinas. Vänsterbacken anslöt som ett hyllat prestigeförvärv från Young Boys i Schweiz, men debuten har fått dröja.

Persson har i stället fått spendera hösten i Hammarbys sjukstuga, men till säsongens sista match väntas debuten äntligen komma.

– Han är med och tränar fullt och kommer med största sannolikhet göra minuter mot Elfsborg, säger ”Bajen”-tränaren Kim Hellberg.

Inhopp?

– Det är det som känns rätt och det är det vi har siktat in oss på, han och jag. Han har jobbat jäkligt hårt nu och vi har tagit det i hans takt med att som har hänt. För mig känns det viktigt att ge honom en möjlighet när han är frisk för det att få göra den där debuten på ett fullsatt ”Söderstadion” (3Arena, reds. anm.), för att också skapa en viss energi till nästa år. Det kommer att vara en viktig del att ge honom det efter hårt arbete. Det glädjer mig verkligen och det kommer att vara en toppspelare när vi startar i gång serien nästa år.

Noah Persson och Nikola Vasic. Foto: Bildbyrån

”Det har varit tufft”

Hur känns det att höra, Noah Persson?

– Det ska bli fantastiskt. Det är därför man är här. Jag ser fram emot många matcher i Hammarby-tröjan.

Persson anslöt till Hammarby efter en skadeperiod, och det var införstått att debuten skulle kunna dröja. Sedan dess har 22-åringen fått dubbla bakslag i rehaben av en bristning i framsidan och premiärmatchen i ”Bajen” har skjutits på längre än vad någon hade kunnat tro.

– Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid. När jag kom var det i slutfasen av rehaben. Efter det har jag fått två bakslag, säger han och fortsätter:

Persson. Foto: Bildbyrån

– Det har varit tufft. Man skapar bilder i huvudet när man börjar komma tillbaka, att det är nära (debuten, reds. anm.). Och sedan kommer det igen och man får börja om hela processen. Det är klart att det har varit tufft men det är bara att gilla läget, säger vänsterbacken.

Hammarby tar emot Elfsborg hemma på 3Arena på söndag klockan 15:00.