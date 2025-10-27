Bajen har inte vunnit i Malmö på 17 år: ”Bra läge nu”

Den 14:e juli, 2008.

Det var den senaste gången Hammarby besegrade Malmö FF på bortaplan.

– Oj, det är många år sedan, säger Markus Karlsson till FotbollDirekt.

– Om vi ska kunna slå dem är det nu väl, fyller Montader Madjed i.

Foto: Bildbyrån

Charlie Davies gjorde två mål, Carlos Gaete Moggia och David Lindholm varsitt. Det innebar att Hammarby IF besegrade Malmö FF på Malmö Stadion med 4-2.

Året var 2008 och är den senaste gången de grönvita fick med sig tre poäng från Himmelsblå mark.

Senare idag har man chans att bryta den 17 år långa sviten, då man gästar MFF i den tredje sista omgången.

Frågar man den 17-årige talangen Adrian Lahdo berättar han att ämnet har kommit på tal i omklädningsrummet på Årsta IP.

– Det hade varit jätteskönt. Vi snackade om det i omklädningsrummet. Jag tycker att det är ett bra läge just nu att åka dit och vinna den matchen. Beroende på deras form, hur de är just nu. Det är bara att gå dit, göra sin grej och spela som vi har spelat de senaste matcherna, säger han till FotbollDirekt.

”Fortfarande det största laget i Sverige”

Även Montader Madjed, som är i fin form just nu, menar att det känns som rätt läge att störa MFF på bortaplan.

– Nej, så är det. Det är inte deras bästa säsong, men det är fortfarande det största laget i Sverige och det kommer att bli jävligt svårt. Vi har alltid haft svårt på deras hemmaplan. De är jävligt starka oavsett om det har gått dåligt eller bra så är de alltid farliga på sin hemmaplan. Det kommer att bli tufft men om vi ska slå dem någon gång så är det väl nu. Vi är i jävligt bra form och de i en lite sämre form – om vi ska kunna slå dem är det väl nu.

Foto: Bildbyrån

En spelare som inte hade koll på sist ”Bajen” fick fira en seger i Malmö är Markus Karlsson.

– Oj, oj. Det hade varit väldigt stort (att bryta den trenden, reds anm). 2008 är många år sedan. Jag tycker att vi är ett bra lag som har en stor chans att göra en bra match mot Malmö. Sedan får vi se hur det går, men jag tror verkligen på oss och hoppas att vi vinner.

Sportsligt har de lite mer att spela för än er. Finns det någon svårighet att motivera sig själv inför en sådan match?

– Vi går bara in för att vinna de sista tre matcherna och fokuserar mest på vårt. En andraplats är inte helt hundra just nu. Vi får bara fokusera på att vinna alla matcher som är kvar, sedan får vi se var det slutar, avslutar Karlsson.

Matchen mellan Malmö FF och Hammarby har avspark klockan 19.10.