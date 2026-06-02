Officiellt: Marco Silva lämnar Fulham

Marco Silva och Fulham går skilda vägar.

Efter fem år som huvudtränare lämnar portugisen klubben.

– Fulham kommer alltid att finnas i mitt hjärta, säger han till klubbens hemsida.

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Fulham meddelar att Marco Silva lämnar rollen som huvudtränare i sommar efter fem framgångsrika år i klubben.

Silva tog över klubben 2021 och ledde redan under sin första säsong Fulham till avancemang från Championship. Därefter har han varit en nyckelfigur i klubbens etablering i Premier League.

I samband med avskedet riktar Silva ett tack till klubbens supportrar.

– Till våra supportrar, från den första dagen bad jag er att alltid stå bakom oss. Det är precis vad ni har gjort under de här fem åren. Vi har åstadkommit mycket tillsammans, säger han till klubbens hemsida.

– Jag och min stab har alltid känt ert stöd. Det kommer vi aldrig att glömma. Fulham kommer alltid att finnas i mitt hjärta.

Även klubbägaren Shahid Khan hyllar den avgående tränaren.

– Fulham och Marco var en mycket bra kombination under fem säsonger, men förändring är oundvikligt i den här sporten. Vi kommer snart att utse en ny ledare som kan leva upp till klubbens krav och supportrarnas förväntningar, säger Khan.