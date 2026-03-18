Bajen-sportchefens stora hyllning: ”Det är hatten av”

Mikael Hjelmberg och Bosse Andersson har länge arbetat i två rivaliserande klubbar.

Trots det hyllar Bajen-sportchefen Djurgårdsikonen i samband med att han tackar för sig.

– Han är väl nästan unik i svensk fotboll, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter 22 år i Djurgårdens IF har sportchefen Bosse Andersson, som tidigare arbetade som klubbdirektör, tackat för sig.

Under onsdagen höll Blåränderna en presskonferens där ”Super Bo” och ordförande Erik Gozzi tillsammans meddelade att man valt att vinka farväl till varandra.

Då väljer Mikael Hjelmberg, som har varit sportchef i stadsrivalen Hammarby sedan sommaren 2023, att hylla sin forne kollega och motståndare.

– Jag tycker att Bosse förtjänar all kärlek och all uppskattning. Inte bara från Djurgårdare utan från hela fotbollssverige. Han har varit en stor personlighet, en bra representant för Djurgården och har gjort fantastiskt mycket bra för både Djurgården och svensk fotboll. Han har varit en personlighet som jag tror att svensk fotboll behöver, säger Hjelmberg till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det har varit en bra kollega att ha i branschen, även om vi inte har haft någon personlig relation. Vi har haft en yrkesmässig relation och det har varit väldigt kul att möta honom i alla derbyn.

Hur ser du på hans gärning i Djurgården? 22 år i en och samma förening är inte dåligt.

– Det är väl nästan unikt i svensk fotboll. Jag vet hur slitsamt det här jobbet är och att ha varit i en och samma klubb under så lång tid och han har gjort ett så pass stort avtryck och ett imponerande jobb… Det är hatten av, konstaterar Hjelmberg.