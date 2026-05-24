Megaskrällen i Portugal – Torreense cupmästare

Knallen i cupfinalen i Portugal.

Andradivisionslaget Torreense besegrade Sporting med 2–1.

I finalen av den portugisiska cupen ställdes giganten Sporting mot Torreense som huserar i andraligan.

Sporting gick nyligen miste om ligatiteln, som i stället säkrades av Porto. Storklubben hade chans till revansch i cupfinalen – men i stället blev det en megaskräll.

Torreense vann finalen med 2–1 efter förlängning och det blev klubbens första titel någonsin. Cupguldet innebär att laget får spela Europa League nästa säsong.

– Vår tid var inne, och från början sa jag att vi var tvungna att tro. Vi kämpade alltid, vi gav aldrig upp. Vi fick straffen och titeln var välförtjänt, för allt, för folket i Torres Vedras, för klubben, för säsongen vi hade. Vi förtjänar den här titeln, säger finalhjälten Ianique Stopira enligt A Bola.

Torreenses säsong i den portugisiska andradivisionen är inte över och de har chansen att säkra uppflyttning.