Bajen-stjärnans galna statistik – näst bäst i hela Europa
Han är 34 år gammal och leder den allsvenska skytteligan.
Det är dock inte den enda kategorin som Nahir Besara, 34, briljerar i.
Enligt siffror från Opta finns det endast en annan spelare i Europa som har gjort fler poäng än Bajen-kaptenen i år.
Den allsvenska säsongen 2025 är på väg mot sitt slut, och detta med en mycket spännande skytteligastrid.
Högst upp på listan återfinns just nu Nahir Besara, 34, som har gjort 15 mål på 26 matcher – och detta i sin roll som offensiv mittfältare. Lägger man till att Bajen-spelaren har gjort fyra assist står han just nu noterad för 19 allsvenska poäng i år.
Med fyra matcher kvar att spela talar mycket för att Hammarby-kaptenen kommer att återfinnas i toppen av skytteligan. Detta trots sin position och ålder. Därför valde FotbollDirekt att sätta Besaras prestation i en större kontext – för att se hur mycket 34-åringens säsong sticker ut i en europeisk kontext.
Enligt siffror från Opta, som har jämfört alla offensiva mittfältare i de tio största europeiska ligorna samt allsvenskan och norska eliteserien, finns det endast en spelares som har varit inblandad i fler mål och assist än Besara. Han heter Sem Steijn, är 23 år gammal och spelar i nederländska Feyenoord.
Bakom sig i denna kategori spelare återfinns bland annat Isco, Xavi Simons och Sirius Leo Walta.
|Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
|Position: CAM
|Age
|Goals
|Assists
|Goals+Assists
|Sem Steijn
|23y
|19
|4
|23
|Nahir Besara
|34y
|15
|4
|19
|Rafa
|32y
|13
|5
|18
|Isco
|33y
|8
|8
|16
|Leo Walta
|22y
|13
|2
|15
|Xavi Simons
|22y
|8
|6
|14
Besara slås endast av Mbappé och Tzolis
Ser man till samtliga spelare i de tidigare nämnda ligorna visar det sig att Södertälje-sonen Besara placerar sig mycket högt upp på listan över “shot involvements” – eller inblandning i skott. Där har han endast två spelare framför sig, i form av Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappé samt Club Brügges 23-årige ytter, Christos Tzolis.
|Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
|Player
|Age
|Shots
|Chances Created
|Shot Involvements
|Position
|Kylian Mbappé
|26y
|127
|52
|179
|Striker
|Christos Tzolis
|23y
|103
|70
|173
|Winger
|Nahir Besara
|34y
|91
|64
|155
|Attacking Midfielder
|Lamine Yamal
|18y
|110
|43
|153
|Winger
|Michael Olise
|23y
|76
|70
|146
|Winger
|Tobias Heintz
|27y
|76
|63
|139
|Winger
|Mohamed Salah
|33y
|72
|65
|137
|Winger
Där är Nahir Besara bäst i hela Europa
Jämför man Nahir Besaras poängproduktion med spelare som är 34 år eller äldre, oavsett position, krossar han sitt motstånd som bland annat består av Ivan Perisic, Robert Lewandowski och Ante Budimir.
|Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
|Aged 34+
|Age
|Goals
|Assists
|Goals+Assists
|Nahir Besara
|34y
|15
|4
|19
|Ivan Perisic
|36y
|9
|9
|18
|Ante Budimir
|34y
|13
|3
|16
|Robert Lewandowski
|37y
|15
|0
|15
|Andrej Kramaric
|34y
|6
|7
|13
|Jan Chramosta
|35y
|11
|2
|13
|Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
|Aged 34+
|Age
|Shots
|Chances Created
|Shot Involvements
|Nahir Besara
|34y
|91
|64
|155
|Alexandru Maxim
|35y
|40
|78
|118
|Luuk de Jong
|35y
|68
|41
|109
|Tjaronn Chery
|37y
|74
|33
|107
|Ivan Perisic
|36y
|49
|48
|97
|Edin Dzeko
|39y
|64
|28
|92
Värt att notera i sammanhanget är att siffrorna är hämtade från år 2025 – och antalet matcher kan skilja sig från spelare till spelare.
Någonting vi däremot kan konstatera är att Nahir Besara är på väg att skriva historia – både inhemskt och internationellt.
