Foto: Bildbyrån

Bajen-stjärnans galna statistik – näst bäst i hela Europa 

Tor Sundberg
Webbredaktör
Han är 34 år gammal och leder den allsvenska skytteligan.
Det är dock inte den enda kategorin som Nahir Besara, 34, briljerar i. 
Enligt siffror från Opta finns det endast en annan spelare i Europa som har gjort fler poäng än Bajen-kaptenen i år. 

Är Nahir Besara allsvenskans bästa spelare?

Den allsvenska säsongen 2025 är på väg mot sitt slut, och detta med en mycket spännande skytteligastrid. 

Högst upp på listan återfinns just nu Nahir Besara, 34, som har gjort 15 mål på 26 matcher – och detta i sin roll som offensiv mittfältare. Lägger man till att Bajen-spelaren har gjort fyra assist står han just nu noterad för 19 allsvenska poäng i år.

Med fyra matcher kvar att spela talar mycket för att Hammarby-kaptenen kommer att återfinnas i toppen av skytteligan. Detta trots sin position och ålder. Därför valde FotbollDirekt att sätta Besaras prestation i en större kontext – för att se hur mycket 34-åringens säsong sticker ut i en europeisk kontext.

Enligt siffror från Opta, som har jämfört alla offensiva mittfältare i de tio största europeiska ligorna samt allsvenskan och norska eliteserien, finns det endast en spelares som har varit inblandad i fler mål och assist än Besara. Han heter Sem Steijn, är 23 år gammal och spelar i nederländska Feyenoord. 

Bakom sig i denna kategori spelare återfinns bland annat Isco, Xavi Simons och Sirius Leo Walta. 

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
Position: CAMAgeGoalsAssistsGoals+Assists
Sem Steijn23y19423
Nahir Besara34y15419
Rafa32y13518
Isco33y8816
Leo Walta22y13215
Xavi Simons22y8614

Besara slås endast av Mbappé och Tzolis

Ser man till samtliga spelare i de tidigare nämnda ligorna visar det sig att Södertälje-sonen Besara placerar sig mycket högt upp på listan över “shot involvements” – eller inblandning i skott. Där har han endast två spelare framför sig, i form av Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappé samt Club Brügges 23-årige ytter, Christos Tzolis. 

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
PlayerAgeShotsChances CreatedShot InvolvementsPosition
Kylian Mbappé26y12752179Striker
Christos Tzolis23y10370173Winger
Nahir Besara34y9164155Attacking Midfielder
Lamine Yamal18y11043153Winger
Michael Olise23y7670146Winger
Tobias Heintz27y7663139Winger
Mohamed Salah33y7265137Winger
Där är Nahir Besara bäst i hela Europa

Jämför man Nahir Besaras poängproduktion med spelare som är 34 år eller äldre, oavsett position, krossar han sitt motstånd som bland annat består av Ivan Perisic, Robert Lewandowski och Ante Budimir. 

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
Aged 34+AgeGoalsAssistsGoals+Assists
Nahir Besara34y15419
Ivan Perisic36y9918
Ante Budimir34y13316
Robert Lewandowski37y15015
Andrej Kramaric34y6713
Jan Chramosta35y11213
Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025
Aged 34+AgeShotsChances CreatedShot Involvements
Nahir Besara34y9164155
Alexandru Maxim35y4078118
Luuk de Jong35y6841109
Tjaronn Chery37y7433107
Ivan Perisic36y494897
Edin Dzeko39y642892

Värt att notera i sammanhanget är att siffrorna är hämtade från år 2025 – och antalet matcher kan skilja sig från spelare till spelare. 

Någonting vi däremot kan konstatera är att Nahir Besara är på väg att skriva historia – både inhemskt och internationellt. 



