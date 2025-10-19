Han är 34 år gammal och leder den allsvenska skytteligan.

Det är dock inte den enda kategorin som Nahir Besara, 34, briljerar i.

Enligt siffror från Opta finns det endast en annan spelare i Europa som har gjort fler poäng än Bajen-kaptenen i år.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska säsongen 2025 är på väg mot sitt slut, och detta med en mycket spännande skytteligastrid.

Högst upp på listan återfinns just nu Nahir Besara, 34, som har gjort 15 mål på 26 matcher – och detta i sin roll som offensiv mittfältare. Lägger man till att Bajen-spelaren har gjort fyra assist står han just nu noterad för 19 allsvenska poäng i år.

Med fyra matcher kvar att spela talar mycket för att Hammarby-kaptenen kommer att återfinnas i toppen av skytteligan. Detta trots sin position och ålder. Därför valde FotbollDirekt att sätta Besaras prestation i en större kontext – för att se hur mycket 34-åringens säsong sticker ut i en europeisk kontext.

Enligt siffror från Opta, som har jämfört alla offensiva mittfältare i de tio största europeiska ligorna samt allsvenskan och norska eliteserien, finns det endast en spelares som har varit inblandad i fler mål och assist än Besara. Han heter Sem Steijn, är 23 år gammal och spelar i nederländska Feyenoord.

Bakom sig i denna kategori spelare återfinns bland annat Isco, Xavi Simons och Sirius Leo Walta.

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025 Position: CAM Age Goals Assists Goals+Assists Sem Steijn 23y 19 4 23 Nahir Besara 34y 15 4 19 Rafa 32y 13 5 18 Isco 33y 8 8 16 Leo Walta 22y 13 2 15 Xavi Simons 22y 8 6 14

Besara slås endast av Mbappé och Tzolis

Ser man till samtliga spelare i de tidigare nämnda ligorna visar det sig att Södertälje-sonen Besara placerar sig mycket högt upp på listan över “shot involvements” – eller inblandning i skott. Där har han endast två spelare framför sig, i form av Real Madrid-stjärnan Kylian Mbappé samt Club Brügges 23-årige ytter, Christos Tzolis.

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025 Player Age Shots Chances Created Shot Involvements Position Kylian Mbappé 26y 127 52 179 Striker Christos Tzolis 23y 103 70 173 Winger Nahir Besara 34y 91 64 155 Attacking Midfielder Lamine Yamal 18y 110 43 153 Winger Michael Olise 23y 76 70 146 Winger Tobias Heintz 27y 76 63 139 Winger Mohamed Salah 33y 72 65 137 Winger

Real Madrids anfallare, Kylian Mbappé. Foto: Bildbyrån

Där är Nahir Besara bäst i hela Europa

Jämför man Nahir Besaras poängproduktion med spelare som är 34 år eller äldre, oavsett position, krossar han sitt motstånd som bland annat består av Ivan Perisic, Robert Lewandowski och Ante Budimir.

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025 Aged 34+ Age Goals Assists Goals+Assists Nahir Besara 34y 15 4 19 Ivan Perisic 36y 9 9 18 Ante Budimir 34y 13 3 16 Robert Lewandowski 37y 15 0 15 Andrej Kramaric 34y 6 7 13 Jan Chramosta 35y 11 2 13

Top 10 leagues + Allsvenskan and Eliteserien 2025 Aged 34+ Age Shots Chances Created Shot Involvements Nahir Besara 34y 91 64 155 Alexandru Maxim 35y 40 78 118 Luuk de Jong 35y 68 41 109 Tjaronn Chery 37y 74 33 107 Ivan Perisic 36y 49 48 97 Edin Dzeko 39y 64 28 92

Värt att notera i sammanhanget är att siffrorna är hämtade från år 2025 – och antalet matcher kan skilja sig från spelare till spelare.

Någonting vi däremot kan konstatera är att Nahir Besara är på väg att skriva historia – både inhemskt och internationellt.