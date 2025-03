Bajen vill ta revansch på Blåvitt: ”Upp till oss att visa vad vi kan”

Markus Karlsson imponerade stort i Hammarby under fjolårssäsongen.

Till årets säsong har den omskolade mittfältaren ett tydligt mål.

– Spela så mycket som möjligt och ha så roligt som möjligt, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

Reporter: Emil Annetorp

För snart tre veckor sedan reste Hammarby ner till Göteborg för att gästa Gamla Ullevi och Blåvitt i kvartsfinalen av svenska cupen. Det blev ingen munter historia för de grönvita som till sist förlorade med 4-0. Under fredagens träning på ett soligt Årsta var stämningen desto bättre när Hammarby laddar upp inför allsvensk premiär, mot just IFK Göteborg.



– Jag tycker att det är en bra känsla i laget och träningarna har flutit på bra. Vi har ett bra spel nu och vill bara har revansch från förra matchen, säger Markus Karlsson till FotbollDirekt.



Till söndagens premiär på 3Arena har Bajen mycket att förbättra jämfört med senast. Även om tron på den egna spelidén kommer först.



– Ja, såklart. Vi har tittat på videos och vad vi hade kunnat göra bättre samt vad Göteborg gjorde bra i den matchen. Just nu är det bara upp till oss att visa vad vi kan och hur vi spelar. Då tror jag att vi kan göra en riktigt bra match på söndag.

Har ni använt förlusten som tändvätska?

– Ja, såklart. Speciellt när det blev som det blev liksom. Nu ska vi verkligen gå dit och visa vilka vi är samt hur vi spelar. Det ska bli bra.



Förra säsongen gjorde Markus Karlsson platsen på det centrala mittfältet till sin, även om han tidigare hörde hemma på högerbacksplatsen. Lovorden har varit många kring den 21-årige mittfältaren, vilket han själv uppskattar.



– Det är alltid roligt med lovord och det är väl ett kvitto på att man har gjort någonting bra och då är det bara att fortsätta där man är.



Vad har du för målsättningar med säsongen?

– Individuellt är det såklart att spela så mycket som möjligt och ha så roligt som möjligt. Det hoppas jag att det ska bli och att vi gör en bra säsong.



Efter förra årets succé, och de rykten som har omgärdat Karlsson, är det inte orimligt att tankarna på ett utlandsäventyr gör sig tillkänna – men inte för Markus Karlsson.



– Nej, just nu är det bara här och nu. Nu har vi premiär på söndag och det ska bli jätteroligt. Jag trivs otroligt bra här i Hammarby.



Till årets säsong är ambitionerna inom Bajen tydliga. De ska spela en ”rolig fotboll” som i sin tur innebär att de slutar högt upp i den allsvenska tabellen.



– Att vi ska visa vilka vi är och att alla ska se hur vi spelar. Då blir det roligt att kolla på, det blir en rolig fotboll, sen får man se var vi kommer i tabellen i slutet av säsongen. Man hoppas alltid på så bra som möjligt, avslutar Karlsson.



Matchen mellan Hammarby och IFK Göteborg har avspark vid 14.00 på söndag.