Bajens sektion i Västerås slutsåld på 20 minuter

Hammarbys bortasektion till sista omgången sålde slut på 20 minuter.

12 000 supportrar stod i kö till de 2 000 biljetterna.

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Efter fyra raka segrar i allsvenskan, bland annat mot serieledande Sirius och Malmö, är Hammarby med i guldstriden på allvar. Just nu leder laget serien, på samma poäng som Sirius men med bättre målskillnad och en match mer spelad.

Den 29 november avslutar ”Bajen” säsongen borta mot Västerås SK, och intresset för matchen är enormt. När biljetterna släpptes på tisdagen tog det bara 20 minuter innan bortasektionen var slutsåld.

– De gick åt på 20 minuter. Vi hade 12 000 supportrar i kö, säger Hammarbys pressansvarige Lukas Lundberg till Fotbollskanalen.

Även för VSK kan det stå mycket på spel i sista omgången. Laget ligger sjua med 44 poäng, fem poäng bakom Häcken på fjärde plats. Fjärdeplatsen kan ge en Europaplats, beroende på hur det går i Svenska cupen.