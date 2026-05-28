Bajens sportchef markerar: ”Osmakligt”

STOCKHOLM. Efter derbyt mot AIK riktades det förolämpande kommentarer mor spelare och ledare i Hammarby.

Sportchefen Mikael Hjelmberg är tydlig i vad han tycker om situationen.

– Det är osmakligt och störande, säger Hjelmberg.

Efter att Hammarby förlorat derbyt mot AIK blev det en upprörd stämning på sociala medier. Förolämpande kommentarer riktades mot huvudtränaren Kalle Karlsson men även flera spelare. Påhoppen förekom i kommentarsfälten på klubbens officiella kanaler.

I samband med detta gick Bajen ut och markerad.

”Aktivitet i kommentarsfält har samma krav på uppförande som våra läktare och våra andra sammanhang då vi möts i klubbens namn. Vi välkomnar att våra följare uttrycker sina åsikter, men vi kommer aldrig att tolerera eller acceptera kränkande innehåll eller personliga påhopp”, skrev klubben i ett pressmeddelande.

”Osmakligt och störande”

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg om påhoppen:

– Det är osmakligt och störande, säger han under torsdagen.

Hjelmberg tycker att det var bra av klubben att gå ut och sätta ned foten.

– Jag tycker det var helt rätt av mediagänget, som har koll på det där, att göra en sak av det och markera.

Kalle Karlsson själv ville inte kommentera det som skedde efter derbyförlusten.

– Jag vill inte kommentera det. Jag läser inte vad som skrivs oavsett om vi vinner eller förlorar. Jag tar inte del av vad som rapporteras eller skrivs i sociala medier.