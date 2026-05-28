Uppgifter: Sergio Ramos köp av Sevilla kollapsar

Sergio Ramos har varit nära att köpa sin tidigare klubb Sevilla.

Nu ser planerna ut att gå i stöpet.

Det skriver The Athletic.

Investeringsgruppen Five Eleven Capital, med den tidigare spanska storstjärnan Sergio Ramos i spetsen, har varit i långt gångna förhandlingar om att köpa en andel i Sevilla.

Nu ser dock affären ut att ha fallit igenom, enligt The Athletic.

Uppgifterna gör gällande att parterna inte har kommit överens om detaljerna. Enligt The Athletic hölls det nyligen ett möte där Ramos och hans konsortium föreslog en lägre köpesumma och en mindre ägandeandel än vad som tidigare legat på bordet.

Ramos senaste bud ska enligt uppgifterna ligga på 100 miljoner euro för 18 procents ägande av klubben. Det tidigare budet ska ha legat på 275 miljoner euro för en procentandel på 85 procent.

För att affären ska gå i lås behöver allt vara på plats till den 31 maj, vilket enligt källorna bedöms som osannolikt i dagsläget.

Sergio Ramos spelade sammanlagt 87 tävlingsmatcher över två sejourer för Sevilla. 40-åringen är främst ihågkommen för sina 16 säsonger i Real Madrid, där han bland annat vann fyra Champions League-titlar.