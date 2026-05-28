Klart: Svensk lämnar Wisla Plock

Kevin Custovic får inget förlängt kontrakt med polska Wisla Plock.

Det bekräftar klubben via sina officiella kanaler.

Foto: Alamy

Kevin Custovic sejour i Polen blev bara ett och ett halvt år långt. 26-åringen lämnade Varbergs BoIS för Wisla Plock vintern 2025, då den polska klubben befann sig i andradivisionen.

Med svensken i laget tog sig klubben tillbaka till högstaligan, där man som nykomlingar slutade på en respektabel åttondeplats i år.

Men nu har Custovic tid i klubben kommit till en enda. Mittfältarens kontrakt med förlängs inte i samband med att hans nuvarande avtal löper ut i sommar. Det meddelar Wisla Plock på sina sociala kanaler.

Kevin Custovic startade nio av sina 25 matcher för Wisla Plock den senaste säsongen. Han har tidigare representerat klubbar som Västerås, Örebro och danska Vejle.