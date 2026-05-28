Beskedet: Soumah stängs av ytterligare

Sirius Mohamed Soumah blev utvisad mot Gais.

Nu får försvararen ytterligare en match avstängning.

Det meddelar SvFF:s disciplinnämnd.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Soumah har varit nära ett utvisning i flera matcher. Mot Gais kom den tillslut, efter ett slag mot Henry Sletsjøe.

Till en början var Soumah avstängd i en match. Nu har disciplinnämnden på Svenska Fotbollsförbundet beslutat att förlänga straffet till två matcher.

Det betyder att Sirius-backen missar både mötet med AIK på lördag och hemmamötet mot Mjällby efter VM-uppehållet.

Mohamed Soumah har startat alla förutom en av Sirius matcher den här säsongen. Uppsala-laget leder allsvenskan med åtta poäng i dagsläget.