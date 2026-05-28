Officielt: Tidigare Europamästaren lägger av

José Fonte har varit elitspelare i över 20 år – fram tills nu.

42-åringen meddelar att karriären är över.

Slutet av en fotbollssäsong innebär också slutet på många spelarkarriärer. En som nu väljer att pensionera sig från sporten är försvararen José Fonte.

Portugisen slog igenom relativt sent i karriären. Efter flera år i mindre klubbar i hemlandet och de lägre divisionerna i England gjorde Fonte Premier League-debut för Southampton 2012, som 28-åring.

2017 lämnade försvaren Southampton och klubblagskarriären tog honom därefter till West Ham, kinesiska Dalian, Lille samt Braga och Casa Pia i Portugal.

José Fonte spelade även 50 landskamper för det portugisiska landslaget och bidrog starkt till EM-guldet 2016.