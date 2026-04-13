Bajenstjärnan saknades: ”Vill hålla det inom laget”

Paulos Abraham var inte uttagen i Hammarbys startelva.

23-åringen vill inte gå in på exakt orsak.

– Det är inte dåligt alls, säger anfallaren till Expressen.

Inför matchen mot Sirius restes en del ögonbryn när Hammarbys hattrickhjälte från förra omgången Paulos Abraham var bänkad.

Matchen slutade 2–0 till Sirius och Bajen åkte på sin första förlust för säsongen.

Abraham, som byttes in med knappa halvtimmen kvar, ville inte gå in på vad det var som höll honom borta från en startplats.

– Det är okej. Det kommer vara lugnt till nästa match är tanken. Det är inte dåligt alls, säger Abraham till Expressen och fortsätter:

– Jag vill helst hålla det inom laget och hemligt. Eller hemligt och hemligt. Jag vill hålla det inom laget.

Bajens tränare Kalle Karlsson förklarade att forwarden missade träningen inför Sirius-mötet.

– Han kunde inte genomföra träningen i går (söndag). Bedömningen som gjordes var att han hade max 25-30 minuter. Vi var inte beredda att ta någon mer risk med det med tanke på hur viktig han är för oss, säger han till tidningen.

Hammarby ställs härnäst mot Örgryte IS på hemmaplan.