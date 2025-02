Bajenstjärnans mardröm är över: ”Vet vilken hög kapacitet han har”

Frederik Winther kom som en prestigevärvning till Hammarby under fjolåret.

Dansken fick dock fjolårssäsongen förstörd av en korsbandsskada.

Nu är han på väg tillbaka och Bajen har stora förväntningar.

– Vi ser verkligen fram emot att han gör comeback, säger Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.



Frederik Winther hämtades in för omkring tio miljoner kronor av Hammarby från Bundesliga-klubben Augsburg inför fjolårssäsongen och den danske mittbacken var en prestigevärvning för sportchef Mikael Hjelmberg.



Mittbacken imponerade även i sin allsvenska debut mot Kalmar FF, men i den andra omgången mot Malmö FF var olyckan framme.

Dansken skadade sig under bortamötet och kort därefter meddelade Hammarby att korsbandet var av – således var hans debutsäsong över.



Sedan dess har det varit en kamp tillbaka för 24-åringen och för ett par veckor sedan öppnade han upp om att han snart var tillbaka i träning.



Tillbaka i träning har han nu också varit under lägret i Marbella.



– Vi ser verkligen fram emot att han gör comeback. Vi vet vilken hög kapacitet han har, säger Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.



Nyligen deltog han exempelvis i tvålagsspel för första gången sedan skadan och FotbollDirekt får nu positiva uppgifter gällande mittbacken.

Han uppges ha sett fräsch och pigg ut, näst intill identisk till det som gick att se innan han skadade sig ifjol.

Orosmoln har såklart funnits kring hur han skulle se ut efter så lång frånvaro, men enligt vad FD hör så är det mycket positivt kring mittbacken.



Exakt när en comeback kan bli aktuell återstår att se.

Högst troligt uppges nästa veckas cuppremiär komma för tidigt, men enligt vad FD erfar är det fullt möjligt att han är tillgänglig till allsvenska premiären i slutet av mars.

Video FD Möter Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg