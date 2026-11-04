Bakslag för AIK – ännu en skada

AIK drabbas av ännu en skada.

21-årige Taha Ayari har fått problem med foten.

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Taha Ayari spelade första halvlek när AIK föll med 2–1 mot Gais, men han blev kvar i omklädningsrummet efter paus. Nu meddelar klubben att 21-åringen har drabbats av en fotskada. Ayari rehabiliterar sig just nu i gymmet. AIK har inte sagt hur länge han blir borta.

Skadan är ett tungt bakslag för Ayari, som nyligen gjorde comeback efter flera månader frånvaro. I comebacken mot Brommapojkarna gjorde han dessutom mål, trots att AIK förlorade. Nu ser han ut att bli borta igen efter bara några matcher.

Därmed växer AIK:s skadelista. Sedan tidigare saknas Ibrahim Cissé, Kevin Filling, Adrian Helm, Sotirios Papagiannopoulos och Andreas Redkin.

AIK tar emot Häcken i nästa match, på söndag.