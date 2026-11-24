STOCKHOLM. Warner Hahn kan vinna SM-guld med Hammarby på söndag.

Ändå vill målvakten ta det som en helt vanlig vecka.

– Man kan skriva historia, och det blir speciellt, säger han.

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Reporter: Lovina Stafhammar

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Efter 3–1-segern mot IFK Göteborg har Hammarby guldet i egna händer inför sista omgången borta mot Västerås SK. Warner Hahn vet att veckan blir hektisk, men han tänker hålla sig lugn.

– Det kommer att bli speciellt, inte bara för oss som lag, inte bara för klubben och inte bara för fansen. Det blir nog hektiskt den här veckan med allt runt omkring. Men för oss gäller det att vara lugna och fokuserade och gå tillbaka till träningen. Man kan njuta av kvällar som den här, och sedan vaknar man i morgon, och då måste jag skjutsa mina barn till skolan igen. Så det är kul nu, men i morgon vaknar man och då är allt tillbaka till det normala. Det kanske är bra för oss att vi ser det som en vanlig vecka och sedan har en rolig dag på söndag, där man kan skriva historia, och det blir speciellt, säger Hahn i mixzonen efter matchen, och fortsätter:

– Men det är fortfarande upp till oss att leverera en prestation. I dag såg man att vi började lite…. jag skulle inte säga nervöst, men lite slarvigt. Vi hade kontroll, men det var inte så som vi brukar spela. Sedan var det gamla goda Hammarby, och när vi släppte in 2–1 kändes det som att momentumet svängde lite till deras sida. Och jag tror att vi fick tillbaka kontrollen efter räddningen jag gjorde med foten, och sedan hade vi en stor chans med Paulos innan 3–1 gick in. Efter det var det en lugn avslutning på matchen. Nu har vi satt oss i det här läget, och nu är det också upp till oss att avsluta det. Det är det enda vi kan göra.

Stämningen på 3Arena byggdes upp under kvällen.

– Jag säger det nästan varje vecka nu, men det var en av de kvällarna där man bara måste ha varit där. Man kände att alla kanske var lite nervösa. Starten av uppvärmningen var lite tyst, och sedan kände man hur det sakta kom. Och när vi gjorde 1–0 kände man det också. I halvtid, när vi kom ut, var det högljutt och fint, och de stöttade oss även när vi tappade greppet lite om matchen.

Djurgårdssupportrarna som jublade för Sirius i söndags bryr han sig inte om.

– Om de vill åka på bortamatch när det känns som minus sju grader ute och heja på motståndarna, så får de göra det. Det är okej, jag bryr mig inte. Det enda vi kan göra är att vinna våra matcher, och det räcker.