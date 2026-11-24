Patrik Carlgren räddade segern för Nantes mot Grenoble.

Den svenske målvakten höll nollan och tog en straff på tilläggstid.

– Det var lite av en chansning, säger han.

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Patrik Carlgren lämnade Nantes efter förra säsongen, men återvände i september när reservmålvakten skadade sig. Sedan dess har han gått från att vara tänkt som reserv till att bli lagets förstaval i mål.

På måndagskvällen var 34-åringen huvudpersonen när Nantes vann med 1–0 mot Grenoble. Han höll nollan och räddade dessutom en straff på tilläggstid.

– När man är målvakt är det självklart alltid tillfredsställande att vara där och göra räddningar, men det är verkligen en lagseger. Mina lagkamrater finns ibland där för mig och vice versa. Det är en kollektiv ansträngning. Sättet matchen utvecklades på och timingen gjorde det till ett viktigt ögonblick, säger Carlgren enligt Ouest-France.

Om straffräddningen är han ödmjuk.

– Han är högerfotad, så jag valde att gå åt höger. Det var lite av en chansning, lite av ett lotteri.

Segern tog Nantes, som åkte ur Ligue 1 i våras, från bottenstriden upp till en tolfteplats i Ligue 2. Carlgren har kontrakt med klubben till sommaren.