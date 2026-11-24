Djurgården presenterade i dag Sam Saunders som ny huvudtränare.

Nu förklarar fotbollschefen Maximilian Hahn valet av engelsmannen.

– Fotboll handlar om människor, säger han.

Foto: Djurgården fotboll & Bildbyrån

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Djurgården gjorde i dag, tisdag, klart med sin nya huvudtränare. Engelsmannen Sam Saunders, som senast ledde Brentfords B-lag, tar över efter Jani Honkavaara.

Fotbollschefen Maximilian Hahn är mycket nöjd med rekryteringen.

– Vi är otroligt glada över att Sam har valt att komma till oss och ta sig an rollen som huvudtränare. När vi inledde den här processen var vi tydliga med vad Djurgården står för och vilka behov vi hade. Det handlade inte bara om det som står på taktiktavlan, utan minst lika mycket om ett mänskligt ledarskap med personlighet och energi, säger Hahn på klubbens hemsida, och fortsätter:

– Utöver Sams genuina kompetens som tränare, både när det gäller struktur, taktik och matchcoachning, ser jag framför allt fram emot att få in hans personlighet och egenskaper i vår grupp. Fotboll handlar om människor, och Sam är ambitiös, kristallklar i sitt ledarskap och sitt sätt att arbeta, och kommer att tillföra mycket glädje, intensitet och livfullhet till Kaknäs.

”Vi vill se ett nytt Djurgården”

Hahn är också tydlig med vilken typ av fotboll han vill se under Saunders.

– Vi vill se ett nytt Djurgården på planen nästa säsong, ett framåtlutat lag som tar fler initiativ, spelar mer aktivt, pressar högre och spelar mer vertikalt, på ett sätt som verkligen speglar vår identitet. Sam har inte bara tränarkompetensen för att utveckla det spelet, utan också förmågan att få med sig spelarna och bygga en stark familjär gemenskap, där spelare, ledare och supportrar drar åt samma håll. Att vi redan nu får detta på plats ger oss tydlighet och den startsträcka som vi behöver för att kunna komma väl förberedda och köra full fart framåt när försäsongen drar i gång.

Djurgårdens sista allsvenska match leds fortfarande av interimstränarna Agon Mehmeti och Abel Lorincz.